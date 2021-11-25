Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)

Российские боевики постоянно обстреливают позиции ВСУ

Ситуация на востоке Украины регулярно обостряется. Все потому, что российские боевики постоянно обстреливают позиции украинских защитников, от чего страдают населенные пункты в серой зоне и на линии разграничения.

К таким выводам пришел спецкор британской службы BBC Абдужалил Абдурасулов, который побывал в разгромленной обстрелами российских оккупантов Авдеевке.

Сюжет о своем пребывании на Донбассе журналист выпустил 25 ноября. Ему удалось побывать в настоящих окопах с украинскими военнослужащими, а также прятаться посреди ночи в полуразваленной фабрике.

Журналист с украинскими военными

За несколько первых часов пребывания на линии разграничения Абдурасулов отметил, что слышал несколько взрывов и выстрелов со стороны оккупантов. И это при том, что российские СМИ регулярно сообщают о нарушении режима тишины якобы только со стороны Украины.

Удалось журналисту пообщаться и непосредственно с украинскими военнослужащими.

Абдужалил Абдурасулов во время пребывания на Донбассе

По словам капитана ВСУ Андрея Бертушенко, ребята понимают, что противостоять 800-тысячной армии РФ Украине будет сложно. Однако отстаивать целостность страны солдаты намерены до самого конца.

"Мы сохраняем спокойствие, потому что мы знаем, что это наша территория, это наша страна и мы знаем, что нам делать", — подчеркнул Бертушенко.

Также спецкор BBC вместе с украинскими военными попал под ночной обстрел Авдеевки. Им пришлось прятаться на полуразгромленной фабрике, а не в окопах, т.к. журналист не мог бы тогда пользоваться своей камерой. Как оказалось, её инфракрасное свечение с легкостью выдает местонахождения человека для противника.

Руины Авдеевки

Когда-то здесь жили люди

Также Абдужалил Абдурасулов прошелся по руинам различных промышленных предприятий Авдеевки днем, запечатлев результаты "русского мира" на видео.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как спустя восемь лет оккупации выглядят трамвайные депо в Антраците.