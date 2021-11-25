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Спустя годы "распила": как выглядит троллейбусное депо Антрацита на восьмом году оккупации (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Некоторый транспорт сильно пострадал при обстрелах боевиков Новость обновлена 25 ноября 2021, 08:35
Некоторый транспорт сильно пострадал при обстрелах боевиков

Несколько лет в оккупации для общественного транспорта Антрацита имеют серьезные последствия

В оккупированном российскими боевиками Антраците, что в Луганской области, отсутствует троллейбусная сеть. С 2018 года город обходится без этого вида общественного транспорта. Со схожей проблемой столкнулся и Иловайск, где оккупанты привели в негодность десятки железнодорожных вагонов.

Фото того, как сейчас выглядит местное троллейбусное управление Антрацита, поделились в российских соцсетях местные жители.

Табличка с символикой СССР
Табличка с символикой СССР
На территорию управления пройти весьма просто
На территорию управления пройти весьма просто

На данный момент в Антраците не ездят троллейбусы. Одно из депо прошло переквалификацию, из-за чего в нем техосмотры проводятся для обычных маршруток. Вся контактная сеть для троллейбусного сообщения в городе демонтирована с приходом российских оккупантов. Сообщается, что последний рейс троллейбуса в Антраците был совершен в 2018 году.

Некоторые троллейбусы спрятаны в гаражах
Некоторые троллейбусы спрятаны в гаражах

Снимки из местного троллейбусного управления говорят сами за себя. Проржавевшие корпуса машин, разбитые выстрелами окна, заброшенные здания — так "русский мир" повлиял на один из крупных населенных пунктов Луганщины.

Вид у транспорта не слишком комфортабельный
Вид у транспорта не слишком комфортабельный
Многие окна повреждены выстрелами
Многие окна повреждены выстрелами

Изначально же Антрацит можно было считать весьма перспективным для развития троллейбусного транспорта городом. Еще в 90-х здесь было лишь два маршрута, однако несколько десятков троллейбусов, которые исправно возили пассажиров.

После небольшого упадка в 2000-х Антрацит получил три новеньких троллейбуса "ЛАЗ". Это поддержало транспортную систему "на плаву" аж до оккупации.

Плачевное зрелище
Плачевное зрелище
Так троллейбус выглядит внутри
Так троллейбус выглядит внутри

В сети уже ярко отреагировали на такую новость. Блогер Денис Казанский, к примеру, иронично отметил, что Россия смогла освободить луганский город от такого "пережитка", как троллейбусное сообщение. Реакция других пользователей не менее интересна.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит один из роскошных недостроев в небольшом курортном городке Крыма.

Теги:
#Луганская область #Донбасс #Антрацит #Троллейбус #ОРДЛО
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