Укр

"Здесь победили архитекторы": сеть поразили снимки заброшенного курорта в Крыму

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Монолитный каркас постройки впечатляет
Монолитный каркас постройки впечатляет

В строительстве принимали участие югославские и итальянские архитекторы

В аннексированном Крыму российские оккупанты собираются построить новый город, при этом не обращая внимания на уже имеющиеся объекты архитектуры. Как, к примеру, так и оставшийся заброшенным бетонный недострой, который должен был стать частью популярного курорта в Гаспре.

Снимками постройки в Instagram поделилась известная фотограф Лана Сатор.

По её словам, эти монолитные блоки — один из "замороженных" в строительстве корпусов курорта "Украина" (в оккупации носит название "Родина"). Несмотря на то, что в целом место отдыха функционирует, есть на его территории и подобные "заброшки".

Вид на здание с высоты птичьего полета
Вид на здание с высоты птичьего полета

Лана Сатор говорит, что это сооружение является классическим примером советской курортной стройки из 80-х.

"Корпус отлично вписан в рельеф — с дороги выше по склону, да и с других точек посёлка, его совсем не видно, — но не опирается на склон, а несколько отстоит от него", — отметила фотограф.

Также женщина упомянула, что руку к строительству корпуса "Украины" могли приложить югославские и даже итальянские архитектуры. Это могут подтверждать многие нестандартные решения, как, к примеру, нависающие полукруглые выступы несостоявшихся балконов.

Балконы, которые никогда таковыми не станут
Балконы, которые никогда таковыми не станут

К слову, название "Украина" курорт носило с 1950-х годов и вплоть до оккупации полуострова Россией в 2014-м.

Место расположения недостроя
Место расположения недостроя

Многие пользователи сети высказали свое восхищение местной природой и тем, как в неё вписался бетонный корпус здания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит настоящий "человейник" — недостроенный санаторий "Лазурный берег" под Алуштой.

Теги:
#Строительство #Крым #Курорт #СССР
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