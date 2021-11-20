Погулять по скелету "человейника": в сети появились впечатляющие фото заброшенного санатория в Крыму

14-этажный комплекс возвели почти перед развалом Советского союза.

Оккупационные власти Крыма, задумавшие на полуострове ряд грандиозных проектов, забывают, что в селах и городах региона уже есть немало недостроенных объектов. Один из них — пансионат "Лазурный берег" на 500 мест возле Алушты.

Фото огромного советского недостроя опубликовала в Инстаграме фотограф и путешественница Лана Сатор.

Она напомнила, что в Крыму на 70-80 годы пришелся строительный бум — на берегу Черного моря возводились санаторий за санаторием. Часть из них удалось запустить, но они изменили архитектурный облик, а часть остались остовами, в которые так и не зашли туристы.

"Лазурный берег" вид сверху

У этого есть экономическая причина — строительство пришлось на конец 80-х, когда в СССР были финансовые проблемы, а после распада гигантские здания оказались не востребованы.

Высота пансионата — 14 этажей. "Лазурный берег", как сообщают в сети, задумывался как партийный и профсоюзный санаторий. Кроме экономических причин, поводом для остановки строительства называю вероятные ошибки проекта или трещины от оползней.

Санаторий сохранился в неплохом состоянии. Цела даже винтовая эстакада по которой можно спуститься ближе к морю. Путешественница отмечает, что охрана может взимать с туристов плату за проезд на авто.

Местро расположения санатория

Здание приватизировали в начале 00-х, и с тех пор оно выставлялось на торги до оккупации. Последняя цена — 25 млн долларов США (2014 год).

В сети есть вероятные проекты восстановления санатория, но архитектура здания теряет в них свою самобытность и пока еще никто не вызвался его достраивать.

Так предполагали отреконструировать санаторий

Ранее "Телеграф" писал, что сервис Бла-бла-кар оскандалился забыв про Крым на карте Украины.