Укр

Погулять по скелету "человейника": в сети появились впечатляющие фото заброшенного санатория в Крыму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Санаторий "Лазурный берег" с дрона Новость обновлена 20 ноября 2021, 07:47
Санаторий "Лазурный берег" с дрона

14-этажный комплекс возвели почти перед развалом Советского союза.

Оккупационные власти Крыма, задумавшие на полуострове ряд грандиозных проектов, забывают, что в селах и городах региона уже есть немало недостроенных объектов. Один из них — пансионат "Лазурный берег" на 500 мест возле Алушты.

Фото огромного советского недостроя опубликовала в Инстаграме фотограф и путешественница Лана Сатор. 

Она напомнила, что в Крыму на 70-80 годы пришелся строительный бум — на берегу Черного моря возводились санаторий за санаторием. Часть из них удалось запустить, но они изменили архитектурный облик, а часть остались остовами, в которые так и не зашли туристы. 

"Лазурный берег" вид сверху
"Лазурный берег" вид сверху

У этого есть экономическая причина — строительство пришлось на конец 80-х, когда в СССР были финансовые проблемы, а после распада гигантские здания оказались не востребованы. 

Высота пансионата — 14 этажей. "Лазурный берег", как сообщают в сети, задумывался как партийный и профсоюзный санаторий. Кроме экономических причин, поводом для остановки строительства называю вероятные ошибки проекта или трещины от оползней. 

Санаторий сохранился в неплохом состоянии. Цела даже винтовая эстакада по которой можно спуститься ближе к морю. Путешественница отмечает, что охрана может взимать с туристов плату за проезд на авто.  

Местро расположения санатория
Местро расположения санатория

 Здание приватизировали в начале 00-х, и с тех пор оно выставлялось на торги до оккупации. Последняя цена — 25 млн долларов США (2014 год). 

В сети есть вероятные проекты восстановления санатория, но архитектура здания теряет в них свою самобытность и пока еще никто не вызвался его достраивать. 

Так предполагали отреконструировать санаторий
Так предполагали отреконструировать санаторий

Ранее "Телеграф" писал, что сервис Бла-бла-кар оскандалился забыв про Крым на карте Украины.

Теги:
#СССР #Санаторий #Крим
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