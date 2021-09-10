"Мекка" яхтенного туризма и новый город: российские оккупанты озвучили громкие планы на украинский Крым

Так называемые "власти" Крыма поведали о его развитии до 2030 года, утаив какую-либо конкретику

Россия, которая оккупировала украинский Крым в 2014 году, собирается построить на полуострове новый город и развивать туризм.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на самопровозглашенные власти Автономной Республики, сейчас они якобы рассматривают возможность и работают над проектом нового курортного города на западном побережье Черного моря.

Впрочем, ни конкретного места, ни возможного инвестора, ни сроков "чиновники" не называют.

"Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект", — вот так коротко анонсировал масштабную стройку с учетом "современных урбанистических тенденций" самопровозглашенный "вице-премьер" полуострова Евгений Кабанов.

Помимо города, в Крыму хотят построить три яхтенные марины в Керчи, Феодосии и селе Яковенково. Впрочем, никакой конкретики Кабанов опять же не озвучил, лишь громко заявив, что "к 2027-2030 году Крым может стать Меккой яхтенного туризма".

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе заявили о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма, что может иметь негативные последствия для международного правопорядка и безопасности.