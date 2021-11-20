Погуляти скелетом "людишника": в мережі з’явилися вражаючі фото занедбаного санаторію в Криму

14-поверховий комплекс звели майже перед розвалом Радянського Союзу.

Окупаційна влада Криму, яка задумала на півострові низку грандіозних проектів, забуває, що в селах та містах регіону вже є чимало недобудованих об’єктів. Один із них — пансіонат "Лазурний берег" на 500 місць біля Алушти.

Фото величезного радянського недобудови опублікувала в Інстаграмі фотограф та мандрівниця Лана Сатор.

Вона нагадала, що у Криму на 70-80 роки припав будівельний бум — на березі Чорного моря зводили санаторій за санаторієм. Частину з них вдалося запустити, але вони змінили архітектурний вигляд, а частина залишилися остовами, в які так і не зайшли туристи.

"Лазурний берег" вид згори

Це має економічну причину — будівництво припало на кінець 80-х, коли в СРСР були фінансові проблеми, а після розпаду гігантські будівлі виявилися не затребуваними.

Висота пансіонату – 14 поверхів. "Блакитний берег", як повідомляють у мережі, замислювався як партійний та профспілковий санаторій. Крім економічних причин, приводом для зупинення будівництва називаю ймовірні помилки проекту чи тріщини від зсувів.

Санаторій зберігся у непоганому стані. Ціла навіть гвинтова естакада якою можна спуститися ближче до моря. Мандрівниця зазначає, що охорона може стягувати з туристів плату за проїзд авто.

Місце розташування санаторію

Будівлю приватизували на початку 00-х, і з того часу вона виставлялася на торги до окупації. Остання ціна — 25 млн доларів США (2014 рік).

У мережі є ймовірні проекти відновлення санаторію, але архітектура будівлі втрачає в них свою самобутність і поки що ніхто не зголосився її добудовувати.

Так передбачали відреконструювати санаторій

Раніше " Телеграф " писав, що сервіс Бла-бла-кар оскандалився забувши про Крим на карті України.