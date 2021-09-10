Рус

"Мекка" яхтового туризму і нове місто: російські окупанти озвучили гучні плани на український Крим

Автор
О. Волкова
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На західному узбережжі Криму хочуть побудувати нове місто Новина оновлена 10 вересня 2021, 14:45
На західному узбережжі Криму хочуть побудувати нове місто

Так звана "влада" Криму розповіла про його розвиток до 2030 року, приховавши конкретику

Росія, яка окупувала український Крим в 2014 році, збирається побудувати на півострові нове місто і розвивати туризм.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на самопроголошену владу Автономної Республіки, зараз вони нібито розглядають можливість і працюють над проектом нового курортного міста на західному узбережжі Чорного моря.

Втім, ні конкретного місця, ні можливого інвестора, ні термінів "чиновники" не називають.

"Не хочу забігати вперед, розкривати, що це за проект", — ось так коротко анонсував масштабне будівництво з урахуванням "сучасних урбаністичних тенденцій" самопроголошений "віце-прем’єр" півострова Євген Кабанов.

Крім міста, в Криму хочуть побудувати три яхтові марини в Керчі, Феодосії та селі Яковенково. Втім, ніякої конкретики Кабанов знову ж таки не озвучив, лише голосно заявивши, що "до 2027-2030 року Крим може стати Меккою яхтового туризму".

Раніше ми повідомляли, що в Європейському Союзі заявили про підтримку України і засудження окупації Росією Криму, що може мати негативні наслідки для міжнародного правопорядку і безпеки.

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