Рус

У Криму розповіли, як Росія витісняє українську мову, замінюючи її "рідною" російською

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Школа в Сімферополі. Новина оновлена 09 вересня 2021, 15:17
Школа в Сімферополі.

Окупанти в Криму перейшли в наступ на українську і кримськотатарську мови.

Кримчани, які натерпілися від російських туристів, знову опинилися під тиском окупаційної влади півострова. З початком навчального року це торкнулося дітей.

Про це повідомляє співрозмовник "Телеграфа" в Криму.

Він розповів, що в новому навчальному році батьків учнів змушують писати заяву на вивчення або відмову від додаткових занять з рідної мови та літератури. Ось тільки під "рідною" можна мати на увазі тільки російську. Кримськотатарську та українську не викладають — так відповів класний керівник на бажання вивчати державну мову України.

Особливістю заяви є те, що її не заповнюють в готовій формі, необхідно писати від руки за зразком.

"Є зразок заяви, який всім учням класний керівник скинув на Вайбер, і який можна було б роздрукувати і підписати, але ні, треба за зразком, написати від руки. Ймовірно, щоб створити видимість, що самі, власноручно побажали, ніхто вас не примушував ", — відзначило джерело.

У підсумку співрозмовник "Телеграфа" відмовився від такої ініціативи.

Раніше "Телеграф" писав, що в Криму пройшла хвиля затримань кримських татар.

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