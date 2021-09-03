Жадібні та нахабні: в Криму розповіли правду про туристів з Росії

В окупованому Криму нарахували сім мільйонів туристів з початку року.

Поки в Криму скаржаться на навалу медуз окупаційна влада підрахували, що на півострів в 2021 році приїхали рекордні сім мільйонів осіб.

Про це заявив псевдоглава Криму Сергій Аксьонов в Фейсбуці.

Проте кримчани не всі задоволені відпочиваючими. "Телеграф" поспілкувався з жителем Феодосії, який розповів як насправді йдуть справи з туристами в Криму. За його словами якщо відпочиваючі і приїжджають на півострів, то поводяться нахабно і грублять.

"Платити ні за що не хочуть, все намагаються на халяву отримати, і хамлять.

У мене стара подруга, щоліта працює в турфірмі, екскурсоводом. Уже років 15-17, так вона каже, що більш хамовитих, невихованих, і жадібних ніж в цьому році, ще не було ", — так прокоментував курортний сезон літа 2021 в Криму співрозмовник "Телеграфа".

При цьому серед відпочиваючих в Криму — чимало українців.

"Якщо не в кожному дворі багатоповерхівки, то через один, це точно, влітку можна було побачити машину з нашими номерами", — розповіло джерело.

Також він зазначив, що ціни на ринках і в магазинах високі через туристичний сезон, їх співвідносять з московськими.

Раніше "Телеграф" писав, що на окупованому півострові влітку бушувала стихія — в Сімферополі, Ялті та Бахчисараї. Вона також забрала кілька життів.

Після проведення саміту "Кримська платформа" Росії, що окупувала Крим загрожують чергові санкції — під час зʼїзду в Києві учасники підписали відповідну Декларацію.