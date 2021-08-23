"Кримська платформа" може вийти на міжпарламентський рівень і загрожує Путіну новими санкціями

Звернення прийнято майже одноголосно.

Верховна Рада України схвалила Постанову про звернення до міжнародних партнерів щодо посилення співпраці в сфері деокупації Криму.

Про це повідомила прес-служба парламенту в своєму телеграм-каналі.

Відзначається, що в тексті звернення йдеться про заклик до посилення міжпарламентського співробітництва в сфері протидії російській агресії і напрацювання механізмів по деокупацію Кримського півострова.

Крім того в ній міститься заклик до міжнародних партнерів щодо посилення політичного тиску на Росію, в тому числі і шляхом введення додаткових санкцій проти країни-агресора.

З повним текстом звернення можна ознайомитися на сайті парламенту.

Крім того, під час саміту "Кримської платформи", який відбувся в Києві 23 серпня, було підписано Декларацію, в якій передбачено зобов’язання для її підписантів розглянути можливість введення нових санкцій проти Росії.

"Вперше на міжнародному рівні РФ визнана державою-окупантом, і вона повинна негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території, забезпечити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", — сказав президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту.

Як повідомлялося раніше, саміт "Кримської платформи" в Росії сприйняли, як "недружній жест".