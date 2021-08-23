"Крымская платформа" может выйти на межпарламентский уровень и грозит Путину новыми санкциями

Обращение принято почти единогласно.

Верховная Рада Украины одобрила Постановление об обращении к международным партнерам относительно усиления сотрудничества в сфере деоккупации Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба парламента в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в тексте обращения говорится о призыве к усилению межпарламентского сотрудничества в области противодействия российской агрессии и наработке механизмов по деоккупации Крымского полуострова.

Кроме того в ней содержится призыв к международным партнерам относительно усиления политического давления на России, в том числе и путем введения дополнительных санкций против страны-агрессора.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте парламента.

Кроме того, во время саммита "Крымской платформы", который состоялся в Киеве 23 августа, была подписана Декларация, в которой предусмотрено обязательство для ее подписантов рассмотреть возможность введения новых санкций против России.

"Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом, и она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории, обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций", — сказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита.

Как сообщалось ранее, саммит "Крымской платформы" в России восприняли, как "недружественный жест".