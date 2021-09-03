Укр

Жадные и наглые: в Крыму рассказали правду о туристах из России

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Крым привлекает туристов пейзажами и теплой погодой. Новость обновлена 03 сентября 2021, 21:26
Крым привлекает туристов пейзажами и теплой погодой.

В оккупированном Крыму насчитали семь миллионов туристов с начала года.

Пока в Крыму жалуются на нашествие медуз оккупационные власти подсчитали, что на полуостров в 2021 году приехали рекордный семь миллионов человек.

Про это заявил псевдоглава Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке.

Тем не менее крымчане не все довольны отдыхающими. "Телеграф" пообщался с жителем Феодосии, который рассказал как на самом деле обстоят дела с туристами в Крыму. По его словам если отдыхающие и приезжают на полуостров, то ведут себя нагло и грубят.

"Платить не за что не хотят, все стараются на халяву получить, и хамят. 

У меня старая подруга, каждое лето работает в турфирме, экскурсоводом. Уже лет 15-17, так она говорит, что более хамовитых, невоспитанных, и жадных чем в этом году, ещё не было", — так прокомментировал курортный сезон лета 2021 в Крыму собеседник "Телеграфа".

При этом среди отдыхающих в Крыму — немало украинцев.

"Если не в каждом дворе многоэтажки, то через один, это точно, летом можно было увидеть машину с нашими номерами", — рассказал источник.

Также он отметил, что цены на рынках и в магазинах высокие из-за туристического сезона, их соотносят с московскими.

Ранее "Телеграф" писал, что на оккупированном полуострове летом бушевала стихия — в Симферополе, Ялте и Бахчисарае. Она также унесла несколько жизней.

После проведения саммита "Крымская платформа" России, оккупировавшей Крым грозят очередные санкции — во время съезда в Киеве участники подписали соответствующую Декларацию.

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