Андрей Сенченко заявил, что к России нужно применять более системный подход в плане санкций

В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся саммит Крымской платформы. В тот же день была подписана Декларация, в которой предусмотрено обязательство для ее подписантов рассмотреть возможность введения новых санкций против России.

Основными выводами после этого мероприятия, а также перспективами деоккупации Крыма с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Крымская платформа – это старт реальной работы по деоккупации Крыма. Всё то, что происходило в первые пять лет войны, было скорее ритуальными заявлениями, – отмечает Андрей Сенченко. – Считаю успехом, что украинской власти, МИДу, удалось собрать на это мероприятие так многих наших друзей и партнеров (кто-то ехал искренне, кого-то приходилось подтягивать). Одно дело политические заявления, другое – пусть даже такого типа – действия. Представлю, каких усилий стоило это организовать. Насколько пришлось серьезно противодействовать тем усилиям РФ, которые были направлены на слом этой идеи, конструкции, на недопущение саммита. И украинской власти удалось эффективно этому противостоять, не дать России перечеркнуть идею этого саммита".

При этом, подчеркивает эксперт, главное – понимать, что дальнейшие усилия не могут быть только в плоскости развития Крымской платформы. Что она – лишь один из элементов многовекторных решительных действий, которые необходимо предпринять, чтобы освободить Крым.

"Нужна более системная работа со стороны МИД: не только с политиками и дипломатами, но и с журналистами, общественностью, негосударственным сектором, немалыми украинскими диаспорами, которые есть практически в каждой стране. И такой подход может многократно умножать усилия по деоккупации Крыма на дипломатическом фронте", – акцентирует Андрей Сенченко.

Бывший народный депутат Андрей Сенченко. Фото: Левый берег

Он также уверен, что необходимо добиваться иного более системного и мощного подхода к санкциям против государства-агрессора. Но начинать нужно с себя.

"Сначала Украина должна активизировать свои санкционные усилия, чтобы, как говорится, мышь не проскочила. Все коллаборанты, кремлевская верхушка, их приспешники, спонсоры, инвесторы, исполнители должны быть под очень жесткими украинскими санкциями, – считает Андрей Сенченко. – Должны быть обязательные санкции на действия оккупационных властей в Крыму. Важно, чтобы это были не какие-то дробные санкции (вот это за оккупацию Крыма, а это – за убийство украинцев на Донбассе, а вот это – за политические репрессии). Необходимы единые санкции – в связи с российской агрессией против Украины и нарушением территориальной целостности нашей страны. Важно всё время их усиливать и довести до уровня, достаточного для принуждения Кремля к миру и возвращению всех без исключения оккупированных территорий. Нужно всё время поднимать планку этих санкций. И самим так действовать, и приучать к этому наших западных партнеров".

Также важна серьезная подготовка на законодательном уровне процесса деоккупации Крыма и Донбасса, отмечает эксперт.

"Именно на законодательном уровне следует дать ответ миллионам людей, оказавшихся в оккупации: кого украинское государство считает предателями и коллаборантами, а кого – жертвой оккупации и агрессии. Потому что таких жертв на оккупированных территориях – миллионы. И отсутствие этого статуса на законодательном уровне позволяет оккупантам постоянно манипулировать общественным мнением. Кремль пытается создать из украинцев на оккупированных территориях монолитную антиукраинскую массу. Задача украинской власти – этого не допустить", – уверен Андрей Сенченко.

А фундаментом всех усилий по деоккупации Крыма и Донбасса, по его мнению, должно быть укрепление украинской армии.

"Без профессиональной, гибкой, хорошо вооруженной и подготовленной украинской армии у нас не будет эффективной дипломатии. И наша цель – освобождение всех украинских территорий – может остаться лишь мечтой", – резюмирует эксперт.

Как сообщалось ранее, саммит "Крымской платформы" в России восприняли, как "недружественный жест".