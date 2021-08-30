CNN промовчало про український Крим, але для сюжету взяло коментар у російського вченого (відео)

Журналісти CNN у своєму сюжеті промовчали про приналежність Криму Україні

В одній з провідних телерадіокомпаній світу "CNN", заснованій у США, взяли інтерв’ю в російського вченого, щоб розповісти про медуз в Криму. Крім того, в сюжеті навіть не згадали про Україну, тому читачі соцмережі нагадали журналістам, кому належить півострів.

Про це повідомляє пост "CNN" в Twitter, опублікований у понеділок, 30 серпня.

"На цей пляж в Криму в Східній Європі викинуло величезні зграї медуз", — написали в ЗМІ, не сказавши нічого про приналежність Криму Україні.

Читачів це обурило, тому їм довелося написати в коментарях, що окупований півострів Крим як і раніше належить до України.

Крим - це Україна В мережі обурилися сюжетом CNN Крим, як і раніше належить Україні Реакція на інтерв'ю CNN про медузи в Криму у російського вченого Крим - окупований Росією, але належить Україні

Російський вчений розповів американським журналістам, що "кожен рік морські істоти збираються уздовж узбережжя. Там вони годуються і розмножуються, адже висока температура води ідеально підходить для зростання їх чисельності".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в лютому 2021 року турецькі ЗМІ опублікували карту країни, до складу якої до 2050 року повинні увійти нові території, в тому числі український Крим і Донбас.

Нагадуємо, що після того, як російські військові відкрили вогонь в бік британського есмінця, Сполучені Штати Америки підтримали Великобританію в її протистоянні російської агресії в Україні.