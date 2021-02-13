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Турция замахнулась на Крым и Донбасс? Сеть озадачили материалы турецких СМИ

Турция замахнулась на Крым и Донбасс? Сеть озадачили материалы турецких СМИ
14:01 Сегодня Телеграф

В  различных турецких СМИ, включая ежедневную газету Takvim и телеканал Haber, появились изображения карты, взятой из материалов Stratfor.

На ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году.

Так, по данным Stratfor, Анкара может укрепить свои позиции в Северной Африке, Балканах, Ближнем Востоке, Закавказье, Средней Азии, а также в части России (Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская и Ростовская области, Калмыкия и др.). Кроме того, под влиянием Турции могут оказаться Египет, Саудовская Аравия, Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Грузия, Греция и Кипр. Также отмечается, но ныне оккупированный Россией Крым и часть Донбасса также будут под контролем Турции.

Карта Турции с Крымом и Донбассом

Судя по открытым источникам, карта не является новой: на видеохостинге YouTube опубликована видеозапись с изображениями карты, датированная маем 2009 года.

При этом в России тут же отреагировали на "выпад" Турции из-за Крыма. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров  уточнил, что для РФ такое поведение Эрдогана не несет угрозы, "забыв" про истинную принадлежность полуострова.

"Мне кажется, такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию. Но мы не будем на это реагировать. У нас нормальные отношения с Турцией, мы партнеры по многим параметрам. Я не думаю, что кто-то всерьез предполагает, что турки могут усилить свое влияние над регионами Российской Федерации", - пояснил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее крымские оккупанты заявляли, что Турция не поддержит притязания России на украинский Крым, поскольку Турция якобы заинтересована, чтобы полуостров оказался в "деградирующей и разваливающейся" Украине, и были перспективы получения ее территорий для других стран.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Крым, Аннексия Крыма.
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