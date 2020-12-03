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Приводили османских лидеров к краху: у Путина критикуют "предательство" Турции в Крыму

Приводили османских лидеров к краху: у Путина критикуют "предательство" Турции в Крыму
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф

Представитель оккупационной "власти" Крыма при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов считает, что Турция не признает полуостров российским в рамках "Крымской платформы" из корыстных целей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, где согласовал поддержку Украины в рамках "Крымской платформы". Кроме того, страны в последнее время плотно сотрудничают в военной сфере.

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По словам Мурадова, Турция не поддержит притязания России на украинский Крым, поскольку Турция якобы заинтересована, чтобы полуостров оказался в "деградирующей и разваливающейся" Украине, и были перспективы получения ее территорий для других стран.

"Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху", - отметил российский политик.

Он утверждает, что в турецком обществе все равно якобы защищают "российский" статус Крыма, несмотря на сотрудничество властей с Украиной, а "Крымская платформа", - просто провокация.

Как ранее писал "Телеграф", ранее стало известно условие, при котором сработает формат "Крымская платформа" для деоккупации полуострова.

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Все по теме:

Украина, Турция, Россия, Крым, Крымская платформа, Георгий Мурадов.

Автор:

Телеграф
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