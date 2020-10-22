Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров

Президент Владимир Зеленский во время послания в стенах Верховной Рады заявил о создании Крымской платформы, которая при поддержке международных партнеров должна помочь Украине вернуть полуостров.

Готовность поучаствовать, по словам главы государства, подтвердили уже Турция, Канада, Великобритания и Евросоюз. Насколько перспективен этот формат, а также как изменилось население полуострова, учитывая массовое переселение, которое устроила Россия после аннексии Крыма, разбирался "Телеграф".

Лидер крымскотатарского национального движения, глава Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народный депутат III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев считает сообщения, поступающие о Крымской платформе, обнадеживающими.

«Во время недавнего визита президента в Брюссель ЕС поддержал создание "Крымской платформы", – отмечает Мустафа Джемилев. – А во время визита Зеленского в Турцию инициативу положительно воспринял и турецкий лидер Эрдоган. Он заявил о готовности Турции всецело присоединиться к Платформе, помогать с деоккупацией Крыма. Насколько активно и эффективно все это будет - пока судить трудно. Насколько известно, соответствующий саммит запланирован на февраль 2021 года. Но то, что тема Крыма будет обсуждаться во многих странах - положительный момент. Надеемся, что будут и результаты».

Мустафа Джемилев согласен с мнением, что подобная платформа без участия РФ не очень продуктивна.

«Но эффект может быть в следующем: к примеру, на саммите примут определенные решения, а РФ не будет их выполнять. И тогда можно говорить о дополнительных санкциях, что будет способствовать приближению деоккупации», – поясняет нардеп.

Говоря о демографических переменах на полуострове и в Севастополе, Мустафа Джемилев напомнил прошлогодний отчет генсека ООН Антониу Гутерриша. В нем значилось, что за 5 лет РФ переселила в Крым и Севастополь около 200 тысяч своих граждан.

«Но цифры эти можно смело умножать на три или четыре. По нашим оценкам, на оккупированные полуостров и Севастополь россияне завезли от полумиллиона до миллиона человек, – подчеркивает Мустафа Джемилев. – Официально, понятно, об этом не говорят. Одновременно оккупанты вынуждают покинуть полуостров коренных жителей – в том числе крымских татар. Впрочем, выселяют оттуда и коллаборантов, которые предали Украину».

Мустафа Джемилев напоминает, что проведение любых референдумов об изменении границ на отдельно взятой территории – незаконно. Это возможно лишь путем всеукраинского референдума. Так что если даже россияне попробуют вновь что-то в этом роде устроить в Крыму, пытаясь узаконить оккупацию на международном уровне, это не будет иметь юридических последствий.

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что те сотни тысяч колонизаторов, которые завезла Россия на полуостров, не являются населением Крыма.

«С точки зрения украинского законодательства, все это – граждане РФ, незаконно въехавшие на территорию нашего полуострова. При освобождении Крыма они должны будут организованно и в короткий срок, установленные нашей властью, покинуть Крым. Иначе будут депортированы как нелегальные мигранты. Такова мировая практика», – подчеркивает Андрей Сенченко.

По его словам, речь может идти примерно о 700 тысячах «пришельцев», не считая российских туристов, которые загаживают Крым, усложняя и без того тяжелую ситуацию с водоснабжением.

«Кроме, собственно, «колонизаторов», которые думают, что приехали навсегда (речь примерно о 500 тысячах граждан РФ), можем говорить примерно о 100 тысячах контингента военных баз – вместе с членами семей. Плюс - немалый отряд строителей, которые на мегакоррупционных проектах отмывают в Крыму деньги росбюджета. Еще одна составляющая – чиновники, которые периодически приезжаю пограбить Крым, – перечисляет Андрей Сенченко. – При этом Россия всячески пытается выдавливать из Крыма украинских граждан, волею судьбы оказавшихся в оккупации».

Политик приветствует создание Крымской платформы.

«После пятилетней каденции Порошенко, когда власти ничего не предпринимали для освобождения Крыма, начались хоть какие-то усилия, – подчеркивает он. – Я бы отметил заслугу Меджлиса в целом и Мустафы Джемилева в частности. Они не давали забывать о Крыме. То, что новая власть начала заниматься этим, – важно. Есть возможность подтягивать международных партнеров, поднимать задачу освобождения Крыма на другой уровень».

Но этих усилий явно недостаточно, уверен Андрей Сенченко. По его мнению, параллельно необходимо активизировать работу с гарантами по Будапештскому меморандуму.

«Власти от имени украинского народа и государства должны четко сформулировать – чего именно мы хотим от гарантов. Понятно, что не освобождать силой Крым и Донбасс. Но нужно требовать (именно требовать, потому что мы - кредитор в Будапештском меморандуме) доведения санкций против государства-агрессора до уровня, достаточного для принуждения Путина к миру и возвращению всех наших территорий: и Донбасса, и Крыма», – подчеркивает Андрей Сенченко.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко уверен, что следует приветствовать любую инициативу, которая поддерживает тему Крыма как в национальной информационной повестке дня, так и международной.

«За шесть лет после аннексии полуострова проблематика Крыма действительно ушла на второй план на фоне событий на востоке Украины. Наша страна выбрала путь т.н. «наименьшего сопротивления», сконцентрировавшись на Минском переговорном процессе. В свою очередь, Крым, по словам ряда украинских чиновников, – это игра в долгую на десятки лет», – отмечает эксперт.

Но ведь данную партию в шахматы нужно пройти, а не бросить в самом начале, подчеркивает Игорь Чаленко.

«А Украина уступает в пропагандистской работе, потому очень часто встречаются случаи ошибочного причисления полуострова к РФ в западных изданиях, включая образцовое ВВС. И это лишь вершина айсберга, – считает политолог. – Мы не должны отступать от позиции, что Крым – это Украина и полуостров должен быть возвращен под украинский контроль».

По словам эксперта, нужно осознавать, что "Крымская платформа" в первую очередь – это консультативный формат.

«Несмотря на это, мы получим возможность на высоком уровне, в том числе с РФ, поднять реальные проблемы крымчан, отойдя от открытой дипломатической конфронтации, – говорит Игорь Чаленко. – Важное уточнение - если РФ согласится принять участие. В то же время, насколько наше государство сегодня способно довести до логической реализации данный формат? На примере неудовлетворительного успеха в Нормандском формате, который в шаге от заморозки, у меня возникают сомнения».

Ранее в комментарии "Телеграфу" глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский отмечал, что со стороны руководства РФ неоднократно звучали заявления, будто вопрос Крыма (с точки зрения Кремля) закрыт. Между тем, водные проблемы на полуострове, по словам экспертов, можно решить только при помощи воды из Днепра. При этом, даже начало переговорного процесса по воде - это начало переговорного процесса по Крыму, отмечает Юрий Смелянский.

Автор: Андрей Питонов