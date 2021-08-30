Укр

CNN умолчало об украинском Крыме, но для сюжета взяло комментарий у российского ученого (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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CNN умолчало об украинском Крыме, но для сюжета взяло комментарий у российского ученого (видео) Новость обновлена 30 августа 2021, 09:22
Российский ученый, в которого взяли интервью о медузах в Крыму

Журналисты CNN в своем сюжете умолчали о принадлежности Крыма Украине

В одной из ведущих телерадиокомпаний мира "CNN", основанной в США, взяли интервью в российского ученого, чтобы рассказать о медузах в Крыму. Кроме того, в сюжете даже не упомянули об Украине, поэтому читатели соцсети напомнили журналистам, кому принадлежит полуостров.

Об этом сообщает пост "CNN" в Twitter, опубликованный в понедельник, 30 августа.

"На этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросило огромные стаи медуз", — написали в СМИ, не сказав ничего о принадлежности Крыма Украине.

Читателей это возмутили, поэтому им пришлось написать в комментариях, что оккупированный полуостров Крым по-прежнему относится к Украине.

Российский ученый рассказал американским журналистам, что "каждый год морские существа собираются вдоль побережья. Там они кормятся и размножаются, ведь более высокая температура воды идеально подходит для роста их численности".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2021 года турецкие СМИ опубликовали карты страны, в состав которой к 2050 году должны войти новые территории, в том числе украинский Крым и Донбасс.

Напоминаем, что после того, как российские военные открыли огонь в сторону британского эсминца, Соединенные Штаты Америки поддержали Великобританию в ее противостоянии российской агрессии в Украине.

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