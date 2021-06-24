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"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца

"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
19:57 Сегодня Телеграф Vertical Leap

Соединенные Штаты Америки поддерживают Великобританию в ее противостоянии российской агрессии в Украине, в частности, в связи с произошедшим накануне в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма, когда российские военные открыли огонь в сторону британского эсминца.

Об этом заявляют в посольстве США в Украине в четверг, 24 июня.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - пишет в посольстве в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Инцидент с британским эсминцем Defender возле Крыма: что об этом пишет западная пресса

При этом в диппредставительстве США подчеркивают: "Крым - это Украина".

Как сообщалось,в РФ утверждают, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании якобы нарушил госграницу России в Черном море у берегов оккупированного ею Крыма. После этого российский  сторожевой корабль и самолет Су-24М открыли предупредительный огонь.

"Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море

 Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 99

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Украина, США, Великобритания, Крым, Поддержка.
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