"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца

Соединенные Штаты Америки поддерживают Великобританию в ее противостоянии российской агрессии в Украине, в частности, в связи с произошедшим накануне в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма, когда российские военные открыли огонь в сторону британского эсминца.

Об этом заявляют в посольстве США в Украине в четверг, 24 июня.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - пишет в посольстве в своем аккаунте в соцсети Twitter.

При этом в диппредставительстве США подчеркивают: "Крым - это Украина".

Ми підтримуємо нашого союзника, Великобританію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна. pic.twitter.com/Z5M9LTXyCs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 24, 2021

Как сообщалось,в РФ утверждают, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании якобы нарушил госграницу России в Черном море у берегов оккупированного ею Крыма. После этого российский сторожевой корабль и самолет Су-24М открыли предупредительный огонь.

Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".