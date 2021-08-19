Крым снова тонет: после мощного ливня в Симферополе под воду ушли машины (видео)

Десятки автомобилей не смогли выбраться из водной ловушки

Непогода и ее последствия никак не отпускают оккупированный Крым. В этот раз после мощного ливня затопило Симферополь — там утонули десятки автомобилей.

Соответствующее видео в четверг, 19 августа, опубликовал местный блогер.

Чрезвычайное происшествие произошло в районе улицы Глинки. По словам очевидца, из-за отсутствия ливневок поток воды, стекающий со стороны Кубанского рынка, заполнил улицу очень быстро. В ловушке оказались несколько десятков как припаркованных, так и едущих автомобилей.

Судя по кадрам, местами уровень воды полностью закрывал колеса автомобилей. Грузовики останавливались вследствие гидроударов.

Напомним, что совсем недавно, 12 августа, от наводнений пострадали жилые дома и трасса в Симферопольском районе. Тогда потоком воды затопило часть домов в селах Краснолесье и Доброе и часть трассы "Симферополь-Ялта".

Также "Телеграф" писал о жертвах ужасающих наводнений в Крыму. Людей буквально сносило потоками воды и, к сожалению, далеко не всех пострадавших от непогоды удалось спасти медикам.