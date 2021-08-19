Крим знову тоне: після потужної зливи у Сімферополі під воду пішли машини (відео)
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Десятки автомобілів не змогли вибратися з водної пастки
Негода і її наслідки ніяк не відпускають окупований Крим. Цього разу після потужної зливи затопило Сімферополь — там потонули десятки автомобілів.
Відповідне відео у четвер, 19 серпня, опублікував місцевий блогер.
Надзвичайна подія сталася у районі вулиці Глінки. За словами очевидця, через відсутність ливнівок потік води, що стікає з боку Кубанського ринку, заповнив вулицю дуже швидко. У пастці опинилися кілька десятків як припаркованих, так автомобілів, які їхали.
Судячи з кадрів, місцями рівень води повністю закривав колеса автомобілів. Вантажівки зупинялися внаслідок гідроударів.
Нагадаємо, що зовсім недавно, 12 серпня, від повеней постраждали житлові будинки і траса у Сімферопольському районі. Тоді потоком води затопило частину будинків в селах Краснолісся і Добре і частину траси "Сімферополь-Ялта".
Також "Телеграф" писав про жертв жахливих повеней в Криму. Людей буквально зносило потоками води і, на жаль, далеко не всіх постраждалих від негоди вдалося врятувати медикам.
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