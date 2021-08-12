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На Крым снова обрушилась непогода: затопило трассу и дома (видео)

На Крым снова обрушилась непогода: затопило трассу и дома (видео)
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Симферопольском районе оккупированного Крыма вечером 11 августа прошел масштабный ливень. Из-за потока воды затопило часть домов в селах Краснолесье и Доброе и часть трассы "Симферополь-Ялта".

Про ЧП сообщает ТАСС. 

Дождевой поток воды, который сошел в горной местности Симферопольского района подтопил 4 дома и 19 участков, в селе Краснолесье в зоне затопления оказался многоквартирный дом. Его жителей расселили в пункты временного размещения. 

Из берегов вышел искусственный пруд Тавель на реке Тавельчук. В сети появились впечатляющие кадры потоков воды, обрушившихся на села. 

Затопленный участок трассы "Симферополь-Ялта" привести в порядок удалось спустя несколько часов после ливня. 

Последствия стихии ликвидируют около ста спасателей, им удалось откачать воду из подвалов, теперь необходимо просушить фундамент и помещения с помощью тепловых пушек. 

Ранее "Телеграф" писал про наводнение в Крыму в котором погибла женщина. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Наводнение, Симферополь, Крым, Новости Крыма, Тавель.
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