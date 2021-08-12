На Крым снова обрушилась непогода: затопило трассу и дома (видео)

В Симферопольском районе оккупированного Крыма вечером 11 августа прошел масштабный ливень. Из-за потока воды затопило часть домов в селах Краснолесье и Доброе и часть трассы "Симферополь-Ялта".

Про ЧП сообщает ТАСС.

Дождевой поток воды, который сошел в горной местности Симферопольского района подтопил 4 дома и 19 участков, в селе Краснолесье в зоне затопления оказался многоквартирный дом. Его жителей расселили в пункты временного размещения.

Из берегов вышел искусственный пруд Тавель на реке Тавельчук. В сети появились впечатляющие кадры потоков воды, обрушившихся на села.

Затопленный участок трассы "Симферополь-Ялта" привести в порядок удалось спустя несколько часов после ливня.

Последствия стихии ликвидируют около ста спасателей, им удалось откачать воду из подвалов, теперь необходимо просушить фундамент и помещения с помощью тепловых пушек.

Ранее "Телеграф" писал про наводнение в Крыму в котором погибла женщина.