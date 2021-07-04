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Буквально смыло потоком: в Крыму из-за наводнения погибла женщина (видео)

Буквально смыло потоком: в Крыму из-за наводнения погибла женщина (видео)
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На оккупированный Крым вновь обрушились дожди, вызвав внезапные наводнения. Залитые водой улицы наблюдались и в пострадавшей от предыдущих наводнений Ялте, но больше всего на сей раз досталось Бахчисарайскому району. 

Согласно данным российского издания РИА, потоки воды смыли двух женщин в селе Куйбышево на юго-западе полуострова. 

Одну из них удалось спасти, она находится в больнице под наблюдением врачей. Другой женщине повезло меньше, она погибла. 

Всего в зону подтопления попало около 60 зданий. Среди них, по данным Mash, психоневрологический интернат и десятки частных домов. 

"За три часа в селе Ароматное выпало 70 мм осадков, а в Многоречье — 58 (при июльской норме в 49)", - говорится в сообщении. 

Т.н. "вице-премьер правительства" Крыма Евгений Кабанов заверил, что ситуация остается контролируемой, однако синоптики ожидают, что дожди будут продолжаться. 

Как сообщалось ранее, во время предыдущего наводнения в июне, на улицы Ялты селевым потоком вынесло тонны камней

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,024

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Наводнение, Крым, Дожди, Стихийное бедствие.
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