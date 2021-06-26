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Вновь реки грязи на улицах: на Ялту обрушился второй потоп (видео)

Вновь реки грязи на улицах: на Ялту обрушился второй потоп (видео)
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На оккупированную Ялту после недавнего потопа обрушилась очередная порция дождей. Масштабы разрушений хоть и не достигли уровня предыдущего наводнения, но все равно заметно ударили по еще неоправившемуся городу. 

Об этом сообщила т.н. "глава администрации" Ялты Янина Павленко в Фейсбук

"Второй потоп в Ялте! К огромному счастью, не такой масштабный, как первый! "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня", - написала она. 

Многочисленные видео также были обнародованы в Твиттер RoksolanaКрымUA. 

На кадрах видно, что поток воды был достаточно сильным, чтобы опрокинуть экскаватор на улице Ломоносова. 

Кроме того, дожди обрушились не только на Ялту, но и на Алушту. 

Как сообщалось ранее, первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда на город за день выпало 90 миллиметров осадков. 

Вследствие стихийного бедствия погиб один человек. Также сообщалось о том, что около сорока получили травмы

Вместе с тем, водой в море унесло огромное количество строительного мусора, из-за чего вода около побережья стала почти белой

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Наводнение, Ялта, Крым, Дожди, Стихийное бедствие.
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