Вновь реки грязи на улицах: на Ялту обрушился второй потоп (видео)

На оккупированную Ялту после недавнего потопа обрушилась очередная порция дождей. Масштабы разрушений хоть и не достигли уровня предыдущего наводнения, но все равно заметно ударили по еще неоправившемуся городу.
Об этом сообщила т.н. "глава администрации" Ялты Янина Павленко в Фейсбук.
"Второй потоп в Ялте! К огромному счастью, не такой масштабный, как первый! "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня", - написала она.
Многочисленные видео также были обнародованы в Твиттер RoksolanaКрымUA.
На кадрах видно, что поток воды был достаточно сильным, чтобы опрокинуть экскаватор на улице Ломоносова.
Ялта
А на ул.Ломоносова смыло экскаватор
сегодня уже pic.twitter.com/1q63fA3R3P
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021
Ялта уже сегодня
Дождь опять был
По недочищеному pic.twitter.com/w2PF9I0Olo
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021
Ялта
Вергасова 12, Кривошты, Киевская 9, снова тонут
фото вроде ул. Кривошты pic.twitter.com/XgkMzt2Kox
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021
Ялта
Сегодня после дождя pic.twitter.com/8PD8OQG71u
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021
Кроме того, дожди обрушились не только на Ялту, но и на Алушту.
Алушта
Лучистое
потоп
сегодня pic.twitter.com/KCoCnR5T8c
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021
Как сообщалось ранее, первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда на город за день выпало 90 миллиметров осадков.
Вследствие стихийного бедствия погиб один человек. Также сообщалось о том, что около сорока получили травмы.
Вместе с тем, водой в море унесло огромное количество строительного мусора, из-за чего вода около побережья стала почти белой.