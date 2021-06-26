Вновь реки грязи на улицах: на Ялту обрушился второй потоп (видео)

На оккупированную Ялту после недавнего потопа обрушилась очередная порция дождей. Масштабы разрушений хоть и не достигли уровня предыдущего наводнения, но все равно заметно ударили по еще неоправившемуся городу.

Об этом сообщила т.н. "глава администрации" Ялты Янина Павленко в Фейсбук.

"Второй потоп в Ялте! К огромному счастью, не такой масштабный, как первый! "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня", - написала она.

Многочисленные видео также были обнародованы в Твиттер RoksolanaКрымUA.

На кадрах видно, что поток воды был достаточно сильным, чтобы опрокинуть экскаватор на улице Ломоносова.

Ялта

А на ул.Ломоносова смыло экскаватор

сегодня уже pic.twitter.com/1q63fA3R3P — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021

Ялта уже сегодня

Дождь опять был

По недочищеному pic.twitter.com/w2PF9I0Olo — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021

Ялта

Вергасова 12, Кривошты, Киевская 9, снова тонут

фото вроде ул. Кривошты pic.twitter.com/XgkMzt2Kox — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021

Ялта

Сегодня после дождя pic.twitter.com/8PD8OQG71u — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021

Кроме того, дожди обрушились не только на Ялту, но и на Алушту.

Алушта

Лучистое

потоп

сегодня pic.twitter.com/KCoCnR5T8c — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 26, 2021

Как сообщалось ранее, первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда на город за день выпало 90 миллиметров осадков.

Вследствие стихийного бедствия погиб один человек. Также сообщалось о том, что около сорока получили травмы.

Вместе с тем, водой в море унесло огромное количество строительного мусора, из-за чего вода около побережья стала почти белой.