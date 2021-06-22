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Настоящая экологическая катастрофа: потопом смыло кучи строительного мусора в бухту Ялты (фото)

Настоящая экологическая катастрофа: потопом смыло кучи строительного мусора в бухту Ялты (фото)
13:37 Сегодня Телеграф

В результате мощных ливней, которые обрушились на оккупированную Ялту в Черное море вымыло много мусора. По причине уборки, на пляжах временно запретили купаться.

Об этом 22 июня в Фейсбуке сообщил член правления ОО "Офис окружающей среды" Егор Фирсов.

Он также показал с высоты птичьего полета, как выглядит бухта в Ялте.

"Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты", — отметил он.

По его словам, за 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы, а мощные ливни просто смыли отходы в море.

По данным росСМИ в Ялте еще 19 июня ввели запрет на купание из-за загрязнения моря.

Напомним, что в оккупированной в Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Ялта, Крым.
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