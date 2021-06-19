Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты

На днях черноморский циклон накрыл оккупированный Крым. В результате ливневых дождей на востоке Крыма была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС.

После того, как сильные дожди прошли в Керчи, непогода накрыла и Ялту.

Потоки воды были настолько сильными, что буквально сносили автомобили и людей. Известно, что за день выпало около 90 миллиметров осадков, при годовой норме в 609 мм. Подобная ситуация в городе была около ста лет назад.

Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. В результате непогоды погиб человек, еще по меньшей мере восемь человек получили травмы. "Власти" ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города.

Жители продолжают снимать видео последствий непогоды:

Как сообщила "глава" местной администрации Янина Павленко, ситуация в городе остается критической. В семи населенных пунктах сошли селевые потоки.

Подтоплен 101 дом, обесточено 7211 абонентов, отключено от газоснабжения 235 домов. Подача воды во всем городском округе приостановлена. Эвакуировано 608 человек.

Есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дожди прекратятся и в Украину придет жара.