Скачать
Суббота, 19.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или новая дыра в бюджете?
Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или новая дыра в бюджете?
У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня
Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня

Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты

Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
11:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

На днях черноморский циклон накрыл оккупированный Крым. В результате ливневых дождей на востоке Крыма была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС.

После того, как сильные дожди прошли в Керчи, непогода накрыла и Ялту.

Потоки воды были настолько сильными, что буквально сносили автомобили и людей. Известно, что за день выпало около 90 миллиметров осадков, при годовой норме в 609 мм. Подобная ситуация в городе была около ста лет назад. 

Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. В результате непогоды погиб человек, еще по меньшей мере восемь человек получили травмы. "Власти" ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города.

Жители продолжают снимать видео последствий непогоды:

Как сообщила "глава" местной администрации Янина Павленко, ситуация в городе остается критической. В семи населенных пунктах сошли селевые потоки. 

Подтоплен 101 дом, обесточено 7211 абонентов, отключено от газоснабжения 235 домов. Подача воды во всем городском округе приостановлена. Эвакуировано 608 человек.

Есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дожди прекратятся и в Украину придет жара. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 673

Все по теме:

Наводнение, Ялта, Крым, Потоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
02 У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
03 Достали из воды с разбитой головой: возле ресторана в Днепре произошла трагедия с женщиной (фото)
04 Системы ПВО и летальное оружие: США заморозили отправку в Украину военной помощи на $100 миллионов
05 Возвращение российской сети магазинов Mere в Украину: в СНБО рассказали, будет ли она работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В море у берегов Черноморска загорелось судно: видео происшествия
В море у берегов Черноморска загорелось судно: видео происшествия
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших
Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших
Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь