Ушедшую под воду Керчь сняли на видео с высоты: что сейчас происходит в городе

На Крым обрушились сильнейшие ливни. В результате непогоды город Керчь оказался затоплен.

Как сообщают местные СМИ, больше всего досталось центру города. Но лучше всего о масштабах ЧП говорят кадры снятого дроном видео, которое выложили на YouTube-канале Керчанин.

С высоты птичьего полета заметно, что вода стоит на всех улицах. Относительно сухими чудом остались мизерные участки. И это не удивительно, потому что в восточных районах полуострова только за последнюю ночь выпало осадков как за два месяца.

Многие районы остались без света и газа. Затоплены дома, больницы, машины.

По сообщениям местных синоптиков, дожди не собираются отступать. На 18 июня прогнозируют ливни, грозы, град и ветер от 15 до 20 м/с.

Напомним, что глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов оконфузился во время поездки в затопленную Керчь. В сети показали видео, как он передвигался по улицам города на надувной лодке, а следом за ним вплавь следовали несколько человек.