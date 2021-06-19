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На выходных в Украине будет жарко, но местами стоит ждать дождей с грозами

На выходных в Украине будет жарко, но местами стоит ждать дождей с грозами
06:14 Сегодня Телеграф

Выходные 19-20 июня в Украине обещают быть жаркими и большинстве регионов страны сухими, и лишь на западе и юге страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в субботу, 19 июня, дождей с грозами можно ожидать в Закарпатской, ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Одесской областях и в оккупированном Крыму. На остальное территории осадков не прогнозируется.

Ночью в Украине будет +14 - +18 градусов тепла, а днем температура поднимется до 26-30 градусов. При этом жарче всего (до +30) будет на крайнем западе – в Закарпатской области, - и на востоке – в Луганской области. Прохладнее всего будет в Одесской области: + 23 – 25 градусов.

В Киеве в субботу сухо, ночью 16-18 градусов, днем 27-29 тепла.

погода_19_06

В воскресенье ситуация с осадками существенно не изменится: дожди с грозами прогнозируются в тех же регионах, что и в субботу. В остальных областях осадков не ожидается.

Вместе с тем, температура воздуха несколько изменится. Так, ночью холоднее всего будет в регионе Карпат: во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируется от 13 до 15 градусов тепла, в остальных западных и северных областях, кроме Киева, ночью ожидается от 14 до 16 градусов, в центральных и восточных областях – от 15 до 17 градусов.

В воскресенье днем по-преджнему жарче всего (до +30) будет на крайнем западе – в Закарпатской области, - и на востоке – в Луганской области. В остальных регионах будет от 25 до 29 градусов тепла.

В Киеве 20 июня осадков не прогнозируется, температура ночью 16-18 градусов, днем 27-29 по Цельсию

Погода_20_06

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Прогноз, Температура, Осадки, Выходные, Троица.
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