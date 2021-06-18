Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)

18 июня в оккупированной Ялте вследствие потопа погиб человек.
Как информирует ТСН, об этом заявил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов.
По его словам, еще по меньшей мере восемь человек получили травмы.
Вместе с тем, в сети появилось большое количество видеороликов, на которых видно, как бурные потоки воды текут по улицам города, заливая подземные переходы и смывая припаркованные автомобили.
Известно, что за день выпало около 90 миллиметров осадков, при годовой норме в 609 мм.
На фоне этого в городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуировать людей. Кроме того, ожидается, что в Ялте пройдут точечные отключения электричества.
Ялта Крым pic.twitter.com/mn7awq3efP
— Нер'зул (@8wR4iL0zK8vMhFk) June 18, 2021
Ялта. pic.twitter.com/ewO3lY9fE1
— Сергей (@SergeyINVH) June 18, 2021
Ялта pic.twitter.com/mnhPHkQEiD
— Супербабушка (@Super_babushka) June 18, 2021
Ялта сегодня, ужас люди просят о помощи pic.twitter.com/zkpGEx46Uk
— Денис (@Den_Vashrealtor) June 18, 2021
#Ялта. Если не ошибаюсь, это новый (теперь бывший новый) мост на Пушкина. pic.twitter.com/KhM81kB0Us
— Vagabönd (@Wild_Vagabond_) June 18, 2021
Накануне, 17 июня, сильнейшие ливни обрушились и на оккупированную Керчь.