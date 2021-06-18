Море повсюду: Ялту эвакуируют из-за масштабного потопа

Въезд в Ялту в оккупированном Россией Крыму в пятницу, 18 июня, днем полностью закрыт из-за наводнения и вышедшей из берегов реки Водопадная. В городе объявлена чрезвычайная ситуация и начата эвакуация населения.

Об этом заявила "мэр" оккупированной Ялты Янина Павленко в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

"В настоящий момент полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы и можем только надеяться на лучшее", — сказала Павленко.

Она призвала все компании и предприятия отправить сотрудников по домам. В городе организованы пункты для эвакуации людей.

Павленко также заявила, что в городе будут "точечно" отключать электроэнергию.

Помимо этого она призвала жителей запастись водой, так как по всему региону будет "запланированное отключение воды".

Как сообщалось, ранее "под воду" ушла оккупированная Керчь.