Ялту затопило после сильнейшего ливня: что сейчас происходит в городе (видео)

Обрушившиеся на оккупированный Россией Крым сильнейшие ливни привели к затоплению очередного города – Ялты. Ранее "под воду" ушла Керчь.

Как пишут пользователи соцсетей, в ночь на пятницу, 18 июня, в Ялте выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы города буквально превратились в бурные реки.

А вот как выглядит Ялта после того, как за ночь выпала месячная норма осадков. pic.twitter.com/H3lWUwfSv7 — Ватный_я (@Valerakravchen) June 18, 2021

Судя по кадрам, обильные потоки воды не только нанесли слой грязи, но и подмыли в некоторых местах дорожное покрытие, в результате чего автомобили начали проваливаться в эти вымоины.

Вслед за Керчью Ялта pic.twitter.com/BXZmJPDIuf — Somebody (@elkis_07) June 18, 2021

Согласно информации, жителей Ялты призвали не выходить на улицу.

Вчера Керчь, сегодня Ялта. Город топит из-за ночного ливня.



Жителей призвали не выходить на улицу. В городе работают мобильные бригады.



По прогнозам синоптиков, дожди в Крыму продолжатся pic.twitter.com/z28qYXRS3U — Анатолий Курпасов (@kurpasov) June 18, 2021

Как сообщалось, 17 июня в результате сильнейших ливней оказался затоплен город Керчь.