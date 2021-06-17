"Такого еще не было": оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп" (фото, видео)

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Четверг, 17.06.2021
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09:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

17 июня Крымский полуостров накроет мощным ливнем. 

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

Со слов синоптика, активный циклонический вихрь надвигался на Крым со стороны Кубани и еще 16 июня накрыл Керчь.

По его прогнозу в Керчи выпадет 73 мм осадков, в Феодосии – 43 мм, в Симферополе – 74 мм.

Мощные ливни также будут сопровождаться грозами и сильным ветром, порывами до 20-25 м/с. 

Пользователи сети показали кадры непогоды, которая уже накрыла Керчь:

 
 
 
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"Такого ещё не было", — прокомментировал потоп один из пользователей сети Инстаграм и поделился видео с места событий.

 

 

 
 
 
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Напомним, что 15 июня, непогода обрушилась на Одессу. В сети показали мощный ливень, который сопровождался шквальными порывами ветра, из-за чего на поселке Котовского повалило деревья. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Керчь, Потоп.
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