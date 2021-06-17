"Такого еще не было": оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп" (фото, видео)

17 июня Крымский полуостров накроет мощным ливнем.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Со слов синоптика, активный циклонический вихрь надвигался на Крым со стороны Кубани и еще 16 июня накрыл Керчь.
По его прогнозу в Керчи выпадет 73 мм осадков, в Феодосии – 43 мм, в Симферополе – 74 мм.
Мощные ливни также будут сопровождаться грозами и сильным ветром, порывами до 20-25 м/с.
Пользователи сети показали кадры непогоды, которая уже накрыла Керчь:
View this post on Instagram
"Такого ещё не было", — прокомментировал потоп один из пользователей сети Инстаграм и поделился видео с места событий.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что 15 июня, непогода обрушилась на Одессу. В сети показали мощный ливень, который сопровождался шквальными порывами ветра, из-за чего на поселке Котовского повалило деревья.