Красиво и грозно: впечатляющий шторм в Одессе сняли на фото и видео

Во вторник, 15 июня, непогода обрушилась на Одессу. Мощный дождь сопровождался шквальными порывами ветра, из-за чего на поселке Котовского повалило деревья.

На фоне этого сеть наполнили отснятые местными жителями фото и видео, на которых видны "плавающие" автомобили, реки на дорогах, а также реакция прохожих на летний дождь.

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Вместе с тем многие из них нашли в кознях погоды и положительные моменты, показав красочные снимки нависших над городом туч.

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По данным синоптиков, дожди в городе будут продолжаться до конца дня, однако поскольку циклон продолжает движение на Восток, уже с 16 июня ожидается улучшение погодных условий.

Как сообщалось ранее, 12 июня обильные осадки обрушились на Одессу, из-за чего улицы превратились в реки, а подстанция на Транспортной вышла из строя, оставив часть города без электричества.