Уже падают деревья: на Одессу обрушился дождь со шквалом (видео)

В Украине 15 июня вновь ожидается заметное ухудшение погодных условий, и это уже могут сполна ощутить жители Одессы.

Как сообщают местные телеграм-каналы, шквальный ветер уже повалил деревья в Поселке Котовского, а потому местным жителям рекомендуется убрать автомобили от потенциальной угрозы.

Кроме того в Госпродпотребслужбе порекомендовали воздержаться от похода к морю.

"После сильных ливней в акваторию попадает большое количество поверхностных вод. Так что, если не хотите подхватить болячку, передаваемую водным путем, в море пока лучше не купаться", - говорится в сообщении канала "Новости Одесса".

"15 июня ночью в Карпатах, а днем в южной части значительные дожди; днем в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - предупредили в ГСЧС.

Как сообщалось ранее, недавно Одессу уже затопило проливными дождями, на фоне этого на улице Транспортной, 3 взорвалась подстанция, оставив часть жителей города без света.