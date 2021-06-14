Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

Дожди не уйдут, но будет тепло: синоптики озвучили прогноз погоды на 15 июня

Дожди не уйдут, но будет тепло: синоптики озвучили прогноз погоды на 15 июня
21:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

15 июня большинство территорий страны охватят дожди. Тем не менее воздух будет теплым.

Об этом 14 июня в своем прогноз сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве регионов Украине температура будет комфортной от +20 до +25 градусов. На востоке страны - в Луганске и Донецке, будет теплее, до +25 +27 градусов.

украина погода

Осадки с грозами ожидаются почти по всей территории Украины и только на западе - в Луцке и Львове будет сухо.

Температура воды в Азовском море будет на уровне +23 градусов, в Черном море - от +20 до +22 градусов.

карта

В столице во вторник погода будет дождливой с грозами. Воздух в среднем нагреет до +23 +26 градусов.

погода

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили прогнозом погоды и рассказали, когда уйдут дожди с территории Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не стало Григория Чапкиса: как выглядел хореограф в молодости (фото, видео)
02 В Японии у привитых вакциной Phizer начали находить проблему: касается она лишь мужчин
03 Украину могут заставить подать воду в Крым: в Киеве озвучили неутешительный прогноз
04 Водитель суперкара "Феррари" устроил гонки на оживленных улицах Харькова и попал в ДТП (фото, видео)
05 Украина в одном шаге от печального достижения на Евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
Путин мастерски &quot;перевел стрелки&quot; на Украину, &quot;объясняя&quot; стягивание войск к границам
Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь