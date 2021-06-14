Дожди не уйдут, но будет тепло: синоптики озвучили прогноз погоды на 15 июня

15 июня большинство территорий страны охватят дожди. Тем не менее воздух будет теплым.

Об этом 14 июня в своем прогноз сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве регионов Украине температура будет комфортной от +20 до +25 градусов. На востоке страны - в Луганске и Донецке, будет теплее, до +25 +27 градусов.

Осадки с грозами ожидаются почти по всей территории Украины и только на западе - в Луцке и Львове будет сухо.

Температура воды в Азовском море будет на уровне +23 градусов, в Черном море - от +20 до +22 градусов.

В столице во вторник погода будет дождливой с грозами. Воздух в среднем нагреет до +23 +26 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили прогнозом погоды и рассказали, когда уйдут дожди с территории Украины.