В Одессе во время мощного ливня взорвалась электроподстанция: видео ЧП

В Одессе в субботу, 12 июня, прошел сильный ливень, вследствие которого дороги превратились в реки.

Кадрами непогоды поделились в местных телеграм-каналах.

"Одессу накрыло залповым ливнем: в течение 15 минут выпало 28 миллиметров осадков", - пишут в канале Одесса INFO.

Отмечается, что ливневая система не смогла противостоять подобному вызову, а потому ряд улиц оказались затопленными.

Среди наиболее "пострадавших" указываются улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Мельницкая и улицы в центральной части города.

На фоне "потопа" произошло и другое ЧП. Так на улице Транспортной, 3 взорвалась электроподстанция.

"Остановились насосы, Черёмушки и часть Фонтана остались без света и воды", - сказано в сообщении.

Позже в телеграм-канале "Ху**ая Одесса" поделились кадрами с места происшествия.

"Пожара как такового нет. По предварительной информации, там несколько метров квадратных. Гасят первичными средствами пожаротушения", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет летняя жара и закончатся дожди.