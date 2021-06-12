Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет летняя жара

По прогнозам синоптиков дождливая и холодная погода продержится до конца месяца.

Так, народный синоптик Леонид Горбань в интервью "Фактам" отметил, что с 23 июня и до конца первого летнего месяца ожидается умеренно теплая погода.

Другой народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что во второй декаде июня похолодает ночью, а к концу второй десятидневки возможны дожди. Лишь третья декада июня порадует настоящей летней жарой, но изредка возможны осадки.

Ранее Наталья Диденко сообщила, что на выходных, 12-13 июня, дожди с грозами охватят практически всю территорию страны. Местами ожидаются порывы ветра да 10 м/с. Дневная температура воздуха составит +23..+25 градусов.

Отметим, что в первый месяц лета Украина страдает от сильных ливней. Так, 11 июня непогода накрыла Днепр, там прошел сильный дождь с градом.

Тем временем в Мелитополе, из-за дождей обвалился бетонный забор, которым едва не убило женщину.