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В Ялте число пострадавших от наводнения резко выросло, найден один пропавший без вести

В Ялте число пострадавших от наводнения резко выросло, найден один пропавший без вести
07:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На оккупированную Ялту обрушилось наводнение, в результате чего пострадали не менее 40 человек.

Об этом 20 июня сообщила глава "администрации Ялты" Янина Павленко.

По ее словам после непогоды в регионе пропали два человека.

Так, в медцентры за помощью обратились 40 граждан, которые получили травмы. В то же время один человек погиб.

При этом в городе все школы и детские сады работают в штатном режиме.

Отметим, что по словам "главы горсовета" Константина Шимановского, одного из пропавших удалось найти. Был найден мужчина, женщину разыскивают. 

Напомним, что в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Наводнение, Ялта, Крым.
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