В Ялте число пострадавших от наводнения резко выросло, найден один пропавший без вести

На оккупированную Ялту обрушилось наводнение, в результате чего пострадали не менее 40 человек.

Об этом 20 июня сообщила глава "администрации Ялты" Янина Павленко.

По ее словам после непогоды в регионе пропали два человека.

Так, в медцентры за помощью обратились 40 граждан, которые получили травмы. В то же время один человек погиб.

При этом в городе все школы и детские сады работают в штатном режиме.

Отметим, что по словам "главы горсовета" Константина Шимановского, одного из пропавших удалось найти. Был найден мужчина, женщину разыскивают.

Напомним, что в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня.