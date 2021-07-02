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Тонны камней вынесло на улицы: во что превратилась Ялта после наводнения (видео)

Тонны камней вынесло на улицы: во что превратилась Ялта после наводнения (видео)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Оккупированному Крыму в июне сильно досталось от непогоды, обильные дожди превращали в озера улицы городов и поселков. Однако сильнее всего досталось Ялте, которую в прошлом месяце затопило два раза

Самые жуткие последствия буйства стихии можно наблюдать в микрорайоне Васильевка. Кадрами того, во что превратились тамошние улицы поделились местные жители в YouTube. 

Во время непогоды из берегов вышла река Водопадная, вследствие чего селевые потоки принесли в город тонны камней. Местами их слой достигает нескольких метров. 

Мощный поток разрушил несколько домов и нанес серьезные повреждения имуществу. 

Последствия бедствия до сих пор не устранили, а потому местным жителям приходится самостоятельно восстанавливать жилища. 

Оккупационные "власти" полуострова заверили, что всем пострадавшим от стихии будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей (37,3 тысячи грн), однако многие из жителей ее так и не получили. 

Как сообщалось ранее, нефтяной магнат Ралиф Сафин, который является отцом певицы Алсу, захватил себе часть пляжа под Севастополем

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Наводнение, Ялта, Крым, Стихийное бедствие.
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