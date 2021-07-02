Тонны камней вынесло на улицы: во что превратилась Ялта после наводнения (видео)

Оккупированному Крыму в июне сильно досталось от непогоды, обильные дожди превращали в озера улицы городов и поселков. Однако сильнее всего досталось Ялте, которую в прошлом месяце затопило два раза.

Самые жуткие последствия буйства стихии можно наблюдать в микрорайоне Васильевка. Кадрами того, во что превратились тамошние улицы поделились местные жители в YouTube.

Во время непогоды из берегов вышла река Водопадная, вследствие чего селевые потоки принесли в город тонны камней. Местами их слой достигает нескольких метров.

Мощный поток разрушил несколько домов и нанес серьезные повреждения имуществу.

Последствия бедствия до сих пор не устранили, а потому местным жителям приходится самостоятельно восстанавливать жилища.

Оккупационные "власти" полуострова заверили, что всем пострадавшим от стихии будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей (37,3 тысячи грн), однако многие из жителей ее так и не получили.

Как сообщалось ранее, нефтяной магнат Ралиф Сафин, который является отцом певицы Алсу, захватил себе часть пляжа под Севастополем.