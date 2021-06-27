Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма

На оккупированный Крым обрушились дожди, вследствие чего за месяц Ялту затопило дважды.
Впрочем, досталось не только ей, но и другим более мелким городам и поселкам. Однако местные "власти" об этом предпочитают не говорить.
Видеозаписями с места поделился пользователь Твиттера под никнеймом RoksolanaКрымUA.
"Белогорский район топит. Опять. Прошлые дожди тоже хорошо подтопили Карасубазар и район. И тишина - вообще ноль внимания. Чай не курорт гламурный", - сказано в сообщении.
Белогорский район топит
Опять
Прошлые дожди тоже хорошо подтопило Карасубазар и район
И тишина-вообще ноль внимания
Чай не курорт гламурный... pic.twitter.com/ViYqaIuIhI
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021
Также дожди "затопили" расположенное неподалеку село Богатое.
с.Богатое Белогоский р-он вчера
Тонет себе при полном равнодушии крымских "властей"
тут же турЫстов нема pic.twitter.com/Uixf1C8JW2
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021
Кроме того, озера на улицах были засняты в Джанкойском районе в селе Мирновка.
Джанкойский район
с. Мирновка сегодня утром
вся в первой линии
Дома подтоплены
И тишина-"власти" по фиг pic.twitter.com/QM5no5ABVp
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021
Джанкойский р-он
с.Мирновка
потоп и ...тишина...
сегодня утром pic.twitter.com/k6Ls3Zmx0x
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021
Как сообщалось первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда из-за разгулявшейся стихии погиб один человек и еще сорок получили травмы.
Стоит отметить, что непогода в последние дни не особо щадит Украину. В пятницу, 25 июня, от дождей и ветра досталось Львовской и Ровенской областям, а в субботу в Киевской области выпал град, размером с шарик для пинг-понга.