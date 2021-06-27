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Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма
18:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На оккупированный Крым обрушились дожди, вследствие чего за месяц Ялту затопило дважды

Впрочем, досталось не только ей, но и другим более мелким городам и поселкам. Однако местные "власти" об этом предпочитают не говорить. 

Видеозаписями с места поделился пользователь Твиттера под никнеймом RoksolanaКрымUA. 

"Белогорский район топит. Опять. Прошлые дожди тоже хорошо подтопили Карасубазар и район. И тишина - вообще ноль внимания. Чай не курорт гламурный", - сказано в сообщении. 

Также дожди "затопили" расположенное неподалеку село Богатое.

Кроме того, озера на улицах были засняты в Джанкойском районе в селе Мирновка. 

Как сообщалось первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда из-за разгулявшейся стихии погиб один человек и еще сорок получили травмы

Стоит отметить, что непогода в последние дни не особо щадит Украину. В пятницу, 25 июня, от дождей и ветра досталось Львовской и Ровенской областям, а в субботу в Киевской области выпал град, размером с шарик для пинг-понга.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,375

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Наводнение, Погода, Крым, Стихийное бедствие.
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