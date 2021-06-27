Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма

На оккупированный Крым обрушились дожди, вследствие чего за месяц Ялту затопило дважды.

Впрочем, досталось не только ей, но и другим более мелким городам и поселкам. Однако местные "власти" об этом предпочитают не говорить.

Видеозаписями с места поделился пользователь Твиттера под никнеймом RoksolanaКрымUA.

"Белогорский район топит. Опять. Прошлые дожди тоже хорошо подтопили Карасубазар и район. И тишина - вообще ноль внимания. Чай не курорт гламурный", - сказано в сообщении.

Белогорский район топит

Опять

Прошлые дожди тоже хорошо подтопило Карасубазар и район

И тишина-вообще ноль внимания

Чай не курорт гламурный... pic.twitter.com/ViYqaIuIhI — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021

Также дожди "затопили" расположенное неподалеку село Богатое.

с.Богатое Белогоский р-он вчера

Тонет себе при полном равнодушии крымских "властей"

тут же турЫстов нема pic.twitter.com/Uixf1C8JW2 — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021

Кроме того, озера на улицах были засняты в Джанкойском районе в селе Мирновка.

Джанкойский район

с. Мирновка сегодня утром

вся в первой линии

Дома подтоплены

И тишина-"власти" по фиг pic.twitter.com/QM5no5ABVp — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021

Джанкойский р-он

с.Мирновка

потоп и ...тишина...

сегодня утром pic.twitter.com/k6Ls3Zmx0x — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 27, 2021

Как сообщалось первый потоп в Ялте произошел 18 июня. Тогда из-за разгулявшейся стихии погиб один человек и еще сорок получили травмы.

Стоит отметить, что непогода в последние дни не особо щадит Украину. В пятницу, 25 июня, от дождей и ветра досталось Львовской и Ровенской областям, а в субботу в Киевской области выпал град, размером с шарик для пинг-понга.