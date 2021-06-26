Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)

В пятницу, 25 июня, от непогоды сильно досталось Львовской и Ровенской областям, а в субботу прочувствовать погодные капризы довелось и жителям Киевщины.

Телеграм-канал "Ху**ый Киев" обнародовал видеозаписи очевидцев, которые засняли падение огромных градин. Местами они достигали размера шарика для пинг-понга.

"Хана рассаде", - сказала автор одного из видео.

На другом видео показано, что градины подобного размера оказались вполне способны выбить стекла в автомобиле.

Однако и на этом жителям Киевской области расслабляться не стоит, ведь впереди, помимо дождя с градом, их ожидает шквальные порывы.

Согласно предупреждениям ГСЧС, в субботу скорость ветра может достигать 15-20 м/с, а в воскресенье, в отдельных районах, и вовсе 19-24 м/с.

Впрочем, стоит отметить, что дожди с грозами ожидаются в воскресенье не только на Киевщине, но и по всей территории Украины. А из-за резких перепадов температур синоптики рекомендуют быть готовыми к шквалам и граду.