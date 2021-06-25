Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

В Украину на выходные 26-27 июня идет ослабление жары. Но похолодание будет сопровождаться грозами, сильными ливнями, градом и шквалами. Не исключены и смерчи.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebookв пятницу синоптик Наталка Диденко.

В субботу, 26 июня, воздушная масса с "более мягкими градусами" охватит Запад Украины, Житомирскую, Винницкую области, ожидается + 23 + 29, местами до +30 градусов.

"Однако остальная территория - большинство Севера, Центра, Восток и Юг - завтра еще будут жариться на атмосферной сковороде, + 30 + 37 градусов", - пишет Диденко.

В воскресенье, 27 июня, жара "сдуется" уже на значительной части территории Украины, разве что на Луганщине еще будет припекать "сверхвысокими градусами".

Синоптик отметила, что 26-27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт.

"В его зоне - невероятные термические контрасты, от +37 градусов перед ним до +23 градусов за ним. Поэтому дожди и грозы могут иногда сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. При такой синоптической ситуации с такими контрастами даже вероятность смерчей!", - предупреждает Диденко.

Касательно осадков, то она отмечает, что грозовые дожди ожидаются 26 июня в западных областях, северных, в большинстве центральной и южной частей Украины.

Восток, Днепропетровская область еще побудут в сухом воздухе.

А в воскресенье, 27 июня, к вечеру, дожди и грозы постепенно достигнут и восточных областей Украины.

В Киеве в субботу еще жарко, до +33 градусов, однако вероятность дождя с грозой.

В воскресенье в Киеве наконец-то станет легче дышать, температура воздуха упадет до +27, +28 градусов. И также пройдут местами дожди с грозами.

Как сообщалось, синоптики уже фиксируют самые высокие показатели плюсовой температуры в Украине.