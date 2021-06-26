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Суббота, 26.06.2021
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Поваленные деревья, задержка поездов и травмированные люди: последствия непогоды на западе Украины (фото, видео)

Поваленные деревья, задержка поездов и травмированные люди: последствия непогоды на западе Украины (фото, видео)
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

На западную Украину обрушилась непогода. Сильные ливни с ураганным ветром прошли в нескольких регионах страны. Из-за дождей дороги превратились в реки, ветер валил деревья и обрывал линии электропередач. 

Во Львовской области был травмирован один человек, в Ровенской – двое, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях.

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

По данным пресс-службы ГСЧС, во Львовской области 25 июня шел сильный дождь, выпало 60% от месячной нормы. А порывы ветра валили деревья на припаркованные автомобили и проезжую часть. Во Львове власти объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Однако ситуация в городе, пока контролируемая. Там через падение дерева был травмирован один человек, который отказался от госпитализации.

Также подтоплены 11 жилых домов, приусадебные участки, парковка, повреждены крыши. 

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

В Ровенской области на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо, а дороги в Ровно засыпало ветвями деревьев. Жителям рекомендовали не выходить на улицы.

В одного человека попала молния, на другого — упал шифер. Пострадавших доставили в больницу. 

На утро субботы, 26 июня, из-за порывов ветра и дождя без света остаются сотни населенных пунктов. Там сработала система автоматической защиты линий электропередач. Речь идет о Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, из-за непогоды полтора десятка поездов задерживаются в пути. Некоторые составы задерживаются на несколько часов. Сотрудники ГСЧС продолжают расчищать дороги от поваленных деревьев. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

Непогода в Украине 26.06.2021

Напомним, по прогнозам синоптиков, 26-27 июня ожидается ослабление жары. Холодный атмосферный фронт принесет грозы, ливни и ураганный ветер. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Львовская область, Ровенская область, Ливни, ГСЧС.
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