На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)

Пока большая часть Украины "прожаривается" из-за аномально высокой температуры, во Львове погода подкинула жителям новое "развлечение".

Как видно на кадрах, обнародованных "Страной", город заливает ливнем.

"Ещё полчаса назад во Львове, где в эти дни проходит Jazz fest, было солнечно. Но внезапно пошёл дождь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме дождя в городе ощущается сильный ветер, который обрушился на размещенные на улицах летние террасы.

Также указано, что непогода оставила без света некоторые из львовских ресторанов.

Напомним, сильная жара пришла в Украину на смену ливневым дождям, "жертвами" которых стали многие украинские города.

Впрочем, синоптики ожидают, что такая погода сохранится еще недолго, ведь уже на выходных в страну опять принесет осадки, благодаря которым температура воздуха заметно снизится.

Ну а для тех, кто плохо переносит жару, "Телеграф" ранее подготовил набор полезных советов о том, как пережить аномально высокие температуры.