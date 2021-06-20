Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)

Пока Укргидрометцентр радует украинцев прогнозами о том, что период дождей в стране подходит к концу, некоторые регионы Украины продолжает затапливать.

В частности, затопило улицы Измаила, что в Одесской области.

При том, воды там налило достаточно, чтобы на дорогах можно было поплавать. Именно этим и занялся один из местных жителей, видеозапись с которым была обнародована телеграм-канале "Одесса, как она есть".

Как видно на видео, уровень воды на дорогах города поднялся мужчине выше колен.

Само видео скорее всего было записано с целью повеселить сеть, однако далеко не всем идея пришлась по душе.

Как сообщалось ранее, сильный ливень обрушился и на Черновицкую область. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.