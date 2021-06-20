Первые теплые ночи: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю

С 21 по 27 июня в Украине будет царить преимущественно солнечная и жаркая погода. Об этом в комментарии изданию "Телеграф" сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу метеорологов, следующая неделя в Украине будет более спокойной и уравновешенной, чем предыдущая. И главное - более жаркая. Поскольку ожидаются более высокие температурные показатели.

"С Востока на территорию Украины будет влиять периферия антициклона, то есть не центр антициклона, а его часть. А с юга все же над Черным морем и распространяясь на юго-запад Украины будет поле пониженного давления, - пояснили в Укргидрометцентре. - Уж не будет ярко выраженного активного циклона, как было на прошлой неделе. Но все равно погода будет несколько неустойчива".

Столбики термометров практически по всей территории Украины не будут опускаться низко на следующей неделе. Как прогнозирует Укргидрометцентр, в ночные часы ожидается 14-20 градусов тепла, поэтому будут довольно теплые ночи. Тогда как днем температура воздуха будет достигать от 27 до 32 градусов с отметкой "плюс". Наиболее благоприятные дни наступят в середине недели, а вот в начале - еще может быть температура ниже - около 25 градусов тепла. Зато в восточных областях, потому как они находятся ближе к антициклона, метеорологи прогнозируют высокую температуру - до 34 градусов тепла.

В Укргидрометцентре отметили, что на новой недели ожидается больше солнечных прояснений, будет преобладать погода без осадков, особенно в северных и восточных областях. Для остальных регионов прогнозируются небольшие кратковременные дожди и переменная облачность в отдельные дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ялту эвакуируют из-за масштабного потопа.