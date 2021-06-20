На Буковине ливень размыл дороги, подтоплены десятки сел (видео)

Вечером 20 июня на Черновицкую область обрушился сильный ливень. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.

Как сообщает УНИАН, в результате дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы и Боянчук.

Дождь был настолько сильным, что размыло подъездные пути к населенным пунктам. В некоторые села невозможно заехать. Дороги превратились в реки, десятки домохозяйств оказались подтопленными.

На местах подтоплений работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Напомним, что в первый месяц лета Украина потерпала от сильных ливней. Так, на 20 июня из-за непогоды почти полсотни населенных пунктов в Украине остались без света.

В оккупированном Крыму в Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.