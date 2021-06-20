Не только Крым: в четырех областях Украины полсотни населенных пунктов остались без света

Из-за непогоды почти полсотни населенных пунктов в Украине остались без света. Пострадали города и села в Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на утро 20 июня в результате порывов ветра и грозы из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП были обесточены в Житомирской (23), Винницкой (20), Киевской (11) и Донецкой (3) областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады местных облэнерго.

Кроме того, в Днепропетровской области 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств все еще остаются подтопленными в городе Днепр, а в Донецкой области в воде 30 приусадебных участков в мариупольском садовом товариществе "Метеор".

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дня сильные дожди в Украине прекратятся, ожидается жаркая погода. Местами потеплеет до +30 градусов.