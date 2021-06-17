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Погода на Троицу-2021: Укргидрометцентр озвучил прогноз на праздничные выходные

Погода на Троицу-2021: Укргидрометцентр озвучил прогноз на праздничные выходные
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на Троицу, 20 июня, жаркую погоду. Но местами в Украине ожидаются дожди. Об этом в Укргидрометцентре рассказали в комментарии изданию "Телеграф".

Как пояснили метеорологи, Украина сейчас находится между двумя барическими образованиями. Такая тенденция будет сохраняться и на выходных.

"С Севера на нас влияет антициклон - это круг повышенного давления, когда погода спокойная, малооблачная и меньше осадков. А с юга - над Черным морем сейчас расположился циклон, который соответственно определяет погоду в южных областях, частично центральных и восточных, - пояснили в Укргидрометцентре . - Там еще сохраняются кратковременные дожди, грозы. 19-20 июня они еще там будут, хотя уже будут иметь тенденцию к уменьшению".

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Кроме того, по прогнозу, небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы возможны и в западных областях. Поскольку Украина не будет находиться в центре антициклона, когда погода полностью спокойная, уравновешенная и абсолютно малооблачная.

"Идет тенденция к уменьшению осадков, - отметили в Укргидрометцентре. - Больше всего это почувствуют северные области, западные частично, будет меньше осадков, и соответственно меньше облаков, а тогда воздух будет быстрее прогреваться".

Так, температура воздуха в Украине в выходные 19-21 июня составит от 25 до 30 градусов тепла практически по всей территории страны. А на Закарпатье ожидается даже до 32 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптик Наталья Диденко предупредила о нестабильной синоптической ситуации в выходные дни, когда будет праздноваться Троица.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Троица-2021, Погода на Троицу.
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