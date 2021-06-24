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Осталось немного потерпеть, и жара спадет: какой будет погода до конца недели

Осталось немного потерпеть, и жара спадет: какой будет погода до конца недели
23:27 Чт, 24 Июнь 2021 Телеграф

Пятница в Украине будет жаркой, однако на выходных ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

25 июня на всей территории страны погода будет от +30 до +36 градусов.

тепло

Местами на юге страны будет +27 +30 градусов.

Осадки ожидаются только на юге и западе страны.

В Киеве 25 июня погода будет теплой и сухой. Днем в среднем градусник покажет +32 +35 градусов. 

 карта

Карта: УГМЦ

В свою очередь на выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Также ожидается ослабление жары в субботу на западе, а 27 июня на севере.

украина

Карта: УГМЦ

погода украина

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее "Телеграф" подготовил инструкцию, как не стать жертвой теплового удара.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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